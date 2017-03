Rappel du Fonds d’initiatives culturelles dans le Val

Windsor – La MRC du Val-Saint-François annonce l’ouverture de l’appel de projets annuel dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles (FIC). Depuis plus de quinze ans, ce Fonds est disponible grâce à une entente entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Cette année, ce Fonds bénéficiera d’une enveloppe de 20 000 $. La politique du Fonds ainsi que le formulaire de dépôt de projet sont disponibles sur demande. Les projets doivent être déposés avant le 31 mars prochain.

Pour information, communiquez avec Mathieu Labrie, agent de développement touristique et culturel, au 819 845-3769, poste 220.