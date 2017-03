MRC des Sources - Le 10 mars dernier se tenait la 5e édition de la Soirée découverte des talents régionaux au profit de la Maison des Familles FamillAction.

L’événement a battu tous les records cette année avec une somme de plus de 6500 $ amassée. Une douzaine d’artistes et de personnalités de la région se sont succédé sur scène afin d’offrir une soirée des plus colorée aux quelques 160 spectateurs présents pour l’occasion.