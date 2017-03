SyD reçoit la confirmation professionnelle qui lui manquait

MRC des Sources - Sylvain Duguay, Charles Lemay, Erick Parenteau et Jérome Dionne ont récemment vécu une expérience enrichissante. Les membres de la formation rock SyD ont terminé en 2e position de l’Omnium du rock de Sherbrooke.

Avant de devenir SyD, Sylvain Duguay a fait tourner ses compositions au son folk rock-alternatif sous son propre nom et celui de La Galère. Après avoir fait des premières parties de quelques grands noms (Michel Pagliaro, Pascale Picard et Andrée Watters) et de nombreux spectacles, il souhaite que ça bouge davantage. Il prend alors sa guitare électrique et compose une série de mélodie et de chansons au son définitivement plus rock. Il devient alors SyD et enregistre un E.P. au Studio C de Sherbrooke où il rencontre Christian Drouin. C’est d’ailleurs lui qui contacte les membres de SyD pour leur faire part de la tenue de l’Omnium du rock de Sherbrooke. Un groupe manque pour que l’événement soit complet, c’est donc sans hésiter qu’ils plongent dans cette aventure.

«On a décidé d’y aller. On était un peu déstabilisé, ce n’était pas prévu et on ne savait pas où cela nous mènerait», explique Sylvain Duguay. Notées par un pourcentage de vote du jury et du public, les formations rock participantes s’affrontent et SyD passe avec succès le quart de finale et la demi-finale. Elle terminera cette aventure en seconde position, à seulement trois points du groupe gagnant The Moe’s River.

«Ça nous a confirmé qu’on est à notre meilleur. C’est un véritable boost de confiance et on ressort très heureux de cette expérience. Ça nous a aussi permis d’exister en dehors de la région immédiate», ajoute le guitariste-chanteur. D’ailleurs, la formation a déjà reçu quelques invitations pour participer à d’autres concours et à des entrevues radio.

La prochaine étape sera de s’inscrire à des vitrines musicales et de développer leur présence sur les différentes plateformes du web.

Et leur seconde place à l’Omnium du rock leur rapporte deux jours d’enregistrement au Studio C. SyD travaille donc à son second E.P. prévu pour l’hiver prochain.

Mais en attendant, la formation sera de passage sur la scène de la Meunerie de Saint-Adrien le 17 mars prochain dès 20 h.

«C’est une gâterie qu’on se fait. On va donner un spectacle intime et en profiter pour tester du nouveau matériel, tout cela en s’amusant», conclut Sylvain Duguay.