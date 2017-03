Un bar devenu Maison de Jeux à Richmond

Richmond - Le lundi 27 février en soirée, une équipe d’une douzaine de policiers ont effectué une opération dans un bar situé sur la rue Principale à Richmond afin de mettre fin aux activités illégales d’une maison de jeu.

L’endroit était connu pour des soirées de poker hebdomadaires, tenues depuis un certain temps. Cet événement qui avait grandi en popularité pour atteindre une trentaine de participants, dont des gens qui venaient de municipalités avoisinantes.

Les policiers ont procédé à l’arrestation de deux personnes sur place, deux hommes âgés de 34 et 54 ans. Ces derniers ont été remis en liberté et comparaîtront ultérieurement pour faire face à des accusations criminelles en lien avec la maison de jeu et le pari illégal.

L’établissement fera également l’objet d’une dénonciation à la Régie des alcools, des courses et des jeux en lien avec la situation pour l’émission d’amendes et la suspension du permis.