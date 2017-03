Le rappeur Koriass et Simon Daniel seront au Centre d’art de Richmond

Richmond – C’est durant la semaine de relâche que l’artiste Simon Daniel sera en résidence de création au local 440 pour finalement se produire en spectacle le jeudi le 2 mars, à 20h. Demi-finaliste du concours « Les francouvertes » en 2016, il est originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick. Il nous propose une musique pop alternative qui sillonne entre l’imaginaire et le réel. Artiste de la relève musicale acadienne il se taille une route bien à lui avec ses paroles imagées et parsemées de chiac. Une invitation à découvrir son Acadie.

Nous vous rappelons également que le rappeur populaire Koriass sera au Centre d’Art de Richmond le vendredi, 3 mars à 20h avec son dernier spectacle Love Suprême. Reconnu par l’industrie, il reçoit 2 Félix et les titres « Pochette de l’année » et « Album hip-hop de l’année » à l’ADISQ, en fin d’année 2016.

Dès le début de sa jeune carrière, il est très présent sur le web et se perfectionne en participant à des « rap battles ». En 2008, il est repêché par les Disques 7ième Ciel avec qui il produit son premier Album. Rapidement, son cinquième album intitulé Love Suprême monte au top des palmarès de ventes francophones au Québec et ce dès sa sortie. Aujourd’hui, il nous présente un art ou il questionne la quête de l’amour, le narcissisme. Ses dernières compositions représentent son travail le plus accompli en carrière jusqu’à présent.

Malgré le fait que son art soit marginalisé il voit le rap comme un véhicule créatif des plus intéressants. Il se sert de sa différence comme une force et une originalité qui lui ouvrent des portes. Conférencier à ses heures, il troque parfois sa plume contre un discours engagé et féministe. Il partage son histoire dans les écoles et se sent privilégié de pouvoir vivre de son art. Un artiste à ne pas manquer, venez le rencontrer ou pour certain le découvrir!