Fonds d’initiatives culturelles de la MRC

Val-Saint-François – La MRC du Val-Saint-François annonce l’ouverture de l’appel de projets annuel dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles (FIC). Pour une dixième année consécutive, ce Fonds est disponible grâce à une entente entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Cette année, le Fonds bénéficiera d’une enveloppe de 20 000 $ provenant de la MRC et du Ministère. L’objectif est d’encourager et soutenir l’émergence d’activités ou de projets à caractère culturel ayant des retombées économiques et sociales significatives pour la population de la MRC.

Depuis la création du Fonds en 2008, plus de cinquante-cinq projets ont pu être réalisés dans des disciplines aussi variées que la musique, le théâtre, les arts visuels, les métiers d’art, l’histoire, le patrimoine, ou encore le tourisme culturel. Ce Fonds fait partie des moyens privilégiés pour la mise en œuvre de la politique culturelle du territoire, laquelle a pour objectif de matérialiser trois axes d’intervention : le soutien au développement des arts et de la culture, la sensibilisation à l’importance de la culture et du patrimoine, et la structuration et l’appui du développement de l’offre culturelle à l’intérieur de la stratégie de développement touristique locale.

La politique d’investissement du Fonds ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur demande : les artistes et les organismes culturels du Val-Saint-François qui souhaitent proposer un projet doivent communiquer avec l’agent de développement touristique de la MRC du Val-Saint-François (contact ci-dessous). Le projet présenté doit s’inscrire dans au moins un des objectifs du Fonds d’initiatives culturelles, et le montant maximum de l’aide.

Pour information : Mathieu Labrie, agent de développement touristique et culturel à la MRC du Val-Saint-François, au 819 845-3769, poste 220, ou par courriel à mlabrie@val-saint-francois.com/.