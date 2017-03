La musique baroque est de retour à St-Camille

Saint-Camille - Les Concerts de la Chapelle seront de retour pour une neuvième année à Saint-Camille dès le 9 avril prochain. En tout, ce sont 18 musiciens et musiciennes qui feront découvrir la musique baroque aux spectateurs.

Que ce soit en solo, duo, quatuor et même quintette, les musiciens interpréteront les œuvres du répertoire baroque. Cette année, les concerts auront lieu au Camillois, ancienne église paroissiale réaménagée pour accueillir des événements. Toutefois, la tradition veut que le premier concert soit présenté dans l’intimité au Salon jaune, au 26 chemin Pinard. Le pianiste Wonny Song y interprétera des pièces de Beethoven, Chopin, Schumann-Liszt, Satie, Ginastera et Gershwin, le 15 avril dès 20 h. Mais le 9 avril, Jean-Pierre Harel, directeur général et artistique de la série, invite la population à en apprendre davantage sur la voix des contre-ténors. Par le biais d’une causerie au P’tit Bonheur, et illustrée de plusieurs vidéoclips, il présentera cette voix d’homme si mystérieuse.

En nouveauté cette année, Le Café du Flâneur du P’tit Bonheur offrira une boisson de leur choix aux détenteurs de billets, avant ou après les concerts des mois de mai, juillet et août. Les concerts d’avril, juin et septembre perpétueront le partage du verre de moût de pomme offert en fin de concert.

Rappelons qu’un abonnement à la série des six concerts est disponible. Et la deuxième édition de l’Académie de musique ancienne de Saint-Camille se déroulera également du 16 au 18 juin prochain. «En plus d’une formation intensive en flûte, violon baroque, violoncelle et clavecin, cette année, Suzie LeBlanc, soprano étoile de la scène internationale assurera la classe de chant. Avis est donné aux musiciennes et musiciens» a ajouté M. Harel.

Pour connaître la programmation de cette 9e édition, consultez le http://lesconcertsdelachapelle.com/