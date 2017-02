Rendez-vous au 3e Wolfe BBQ Fest de Richmond à la fête des Pères

Richmond (RC) – À la suite du succès des deux premières éditions, le retour du Wolfe BBQ Fest de Richmond se déroulera cette fois lors de la fin de semaine de la fête des Pères, les 16, 17 et 18 juin. C’est la thématique country qui sera à l’honneur lors du souper-spectacle de samedi avec un menu gastronomique texan et la prestation du groupe de rockeuses country Lipstick Rodeo.

La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond présente avec fierté l’unique compétition ouverte de BBQ en Estrie, de nouveau en collaboration avec la Kansas City Barbeque Society (KCBS), qui est l’une des plus importantes organisations de compétitions culinaires sur barbecue au monde.

Marjorie Maltais

C’est la chef Marjorie Maltais qui sera la porte-parole de l’édition 2017. Elle est entrée pour la première fois dans les maisons québécoises en tant que finaliste à l’émission Les Chefs! de Radio-Canada en 2010. Elle a répété l’expérience, cette fois lors du Top Chef diffusée en France et de nouveau avec Les Chefs! durant la saison 2014. Elle a également été chroniqueuse à Salut Bonjour week-end durant 5 ans. Depuis quelques années, Marjorie Maltais collabore au magazine Summun Bar & Grill comme styliste et créatrice de recettes ainsi qu’à de nombreux ateliers et activités avec de nombreux chefs réputés.

Nouveauté : la compétition Kids Q familiale!

La compétition de BBQ de Richmond pour les professionnels et amateurs est la seule de la KCBS au Québec en 2017. Cet organisme compte 20 000 membres et chapeaute 500 compétitions dans le monde. À Richmond, la compétition commencera le vendredi en soirée pour se terminer le samedi suivant, en après-midi.

Durant toute la nuit, les professionnels devront préparer à leur façon du poulet, des côtes levées, du porc et une poitrine de boeuf. Pour les amateurs, les viandes fournies sont le poulet et les côtes levées de dos.

Le dimanche, des familles pourront montrer leur savoir-faire lors de la nouvelle compétition Kids Q familiale! regroupant deux catégories d’âges pour les enfants : de 6 à 10 ans et de 11 à 16 ans. Avec l’aide de leurs parents, ils sauront impressionner les juges.

Les trois jours de festivités permettront également de visiter les exposants, de déguster les produits régionaux, les restaurants mobiles (food trucks), les ateliers culinaires et de l’animation pour les familles! L’entrée sera gratuite sur le site de l’aréna de Richmond.

Compétiteurs et exposants, inscrivez-vous dès maintenant : wolfebbqfestrichmond.com/.