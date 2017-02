Pascale Picard s'arrête à la Meunerie de St-Adrien

Saint-Adrien – Auteure-compositrice-interprète, c'est à l'automne 2004 lors d’un passage à l’émission de variétés Les Pourris de talent (à MusiquePlus) que Pascale Picard se révèle enfin au grand jour.

En 2007, elle lance son premier album «Me, Myself & Us», dont les arrangements son signés par les frères Grand (Bran Van 3000, Cirque du Soleil) et Vlado Meller (Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, Metallica) pour le mastering aux Sony Music Studios de New York. Avec près de 300 000 albums vendus, la nouvelle venue récolte un véritable succès tant au Québec qu’en France. «A Letter to No One», son second album sortira en mai 2011. Et c'est au printemps 2014 que son plus récent album «All Things Pass» est lancé. Et elle sera sur la scène de la Meunerie de Saint-Adrien le 24 février prochain dès 20 h.