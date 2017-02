Quand la création et la passion prennent plusieurs formes

Asbestos – Pauline Michel, auteure originaire d’Asbestos, a touché à bien des genres, allant du roman à la chanson, en passant par le théâtre et la littérature jeunesse. Elle a aussi écrit pour la télévision, la radio et le cinéma. Et elle partagera ce parcours artistique lors de la prochaine réunion du Club de lecture d’Asbestos.

C’est à Asbestos que Mme Michel a fait ses études primaires et secondaires. Après ses études universitaires, elle entreprend une carrière dans l’enseignement, plus particulièrement en littérature. Puis, elle poursuivra sa passion en étant tour à tour écrivaine, auteur-compositeur, scénariste, comédienne, chanteuse, conceptrice et co-scénariste d’émissions pour enfants vendues dans une centaine de pays. Pauline Michel a également été ans poète officiel du Parlement du Canada de 2004 à 2006.

En 2015, elle fait paraître «La vie de Flavie (Tome 1) - Aie, j’existe!» qui raconte la vie d’une jeune fille de 8 ans au milieu de sa famille recomposée de cinq enfants. Le second tome «La vie de Flavie (Tome 2) - À la recherche de Jean Perdu» est quant à lui paru l’année suivante.

«Cette rencontre avec madame Pauline Michel est un événement culturel à ne pas manquer. Le Club de lecture d’Asbestos invite toute la population d’Asbestos et région à venir échanger avec elle lors de notre prochaine réunion», a conclu Liette Bernier, organisatrice et animatrice du club.