Collages, photos et poésie s’exposent à St-Camille

Saint-Camille – Les artistes Ginette Couture et Francine Ostiguy présenteront «Les petits papiers» et «Éclats de vers» à Saint-Camille, du 10 février au 2 avril.

Ginette Couture aime travailler la texture dans ses œuvres. Pour ce faire, elle utilise «des petits riens», ramasser ici et là, afin de réaliser des collages qui deviennent mémoires. «Textures, textiles et typographie sont les éléments de base de ma création. En collage, la forme s’improvise sans tracé pour créer de nouvelles évocations. La fragmentation des formes et des contours souvent déchirés (pour la poésie de la ligne obtenue) modifie le rapport traditionnel entre la figure et le fond», précise-t-elle.

Francine Ostiguy utilise quant à elle des images et des mots pour créer une œuvre poétique. «La photographie et la poésie ici se rencontrent. Les mots accompagnent les métaphores visuelles de mes photos. L’image éclate de sens avec la parole libératrice de la poésie qui se veut observatrice du monde».