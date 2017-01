Luc De Larochellière débute sa tournée

Richmond – Le Centre d’art de Richmond accueillera le samedi 28 janvier le chanteur Luc De Larochellière à la salle Patrick-Quinn, dès 20 h. Il présentera son onzième album, Autre monde, paru le 14 octobre dernier. Il s’agit de son premier projet solo depuis sept ans!

L’auteur, compositeur et interprète qui a signé plusieurs succès à partir de 1988 n’a pas chômé au fil des ans et a enchaîné différents projets. Il est maintenant plus près que jamais à séduire le public avec son nouveau matériel. Le rêve et le voyage sont les grands thèmes explorés dans ses plus récentes chansons. Il invite son auditoire à embarquer avec lui dans son imaginaire qu’il dans son univers. Cet autre monde dont il parle fait référence, entre autres, au choc des civilisations et à l’espoir d’un monde meilleur.

Contes du réfectoire et de l’Irlande

C’est vendredi dernier qu’avait lieu la troisième série des Contes du Réfectoire du Centre d’art intitulé Sur le chemin des grands contes merveilleux. La petite scène été partagée à tour de rôle par quatre conteurs du collectif : Chandrakala, Marie Lupien-Durocher, Simon Venne-Landry et Petronella. Par son ambiance intimiste et le charme de l’imaginaire, l’auditoire a de nouveau apprécié ces moments.

Le 10 mars prochain, ce sera au tour de Mick Burns de transmettre ses Contes d’Irlande.

Pour information ou pour se procurer des billets, composez le 819 826-2488 ou consultez le site suivant : lepointdevente.com/.