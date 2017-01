Inscription au concours oratoire de littérature irlandaise

Richmond – Le 5 mars prochain, la Société historique de comté de Richmond (SHCR) organise un concours oratoire de littérature irlandaise. L’événement aura lieu de 13 h à 15 h au Manse (presbytère) situé au 1161 de la route 243 à Canton de Melbourne. Ce concours cherche à célébrer l’immense contribution de l’Irlande à la littérature occidentale tout en promouvant la lecture et la curiosité culturelle chez nos jeunes.

Les étudiants qui se sentent interpellés doivent préparer un récit de 3 à 5 minutes, en français ou en anglais. Des personnalités de la région participeront à l’activité en récitant des extraits de grands classiques irlandais. D’autres agiront à titre de membres du jury afin de déterminer le ou la gagnante d’un prix de 200 $. Tous les étudiants désireux de participer au concours doivent s’inscrire à la SHCR avant le 15 février prochain en soumettant et expliquant leur choix par courriel au esdhealy@gmail.com, ou par messagerie via la page Facebook (facebook.com/RCHS.SHCR). Un maximum de six candidats seront retenus en prenant en considération la pertinence de leur choix et de la présentation du texte soumis.