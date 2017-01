Une nouvelle création sur scène pour l’été à Kingsey-Falls

Kingsey-Falls – Le Théâtre des Grands Chênes présentera une nouvelle pièce durant tout l’été 2017. « Repas de famille», la nouvelle création de Sébastien Dodge, réunira sur scène, Marie-Soleil Dion, Louis-Olivier Maufette, Noémie O’farrell, Jean-Léon Rondeau, Maxime Tremblay et une comédienne le nom demeure encore inconnu.

C’est au début de décembre que les producteurs, Jean-Bernard Hébert et Jean-Léon Rondeau ont fait l’annonce de cette programmation estivale au théâtre de Kingsey-Falls. Du 8 juillet au 26 août prochain, cette comédie mettra en scène un couple, Sylvain et Josée, qui reçoit la famille de celle-ci comme tous les ans à l’Action de grâce. Mais rien ne se passe comme prévu : la maison vient d’être cambriolée, tout est sens dessus dessous, et le reste de la soirée va se dérouler de mal en pis, comme tous les ans…

La fréquentation du Théâtre des Grands Chênes va en augmentant d’années en années. L’été dernier, la pièce «Représailles », qui mettait entre autres Raymond Bouchard en vedette, a permis d’accueillir quelque 6 000 visiteurs.