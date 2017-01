Se laisser guider par la matière à St-Camille

Saint-Camille – L’artiste Annabelle Nicole expose ses sculptures, ses peintures et ses dessins à L’espace Hortense du P’tit Bonheur de Saint-Camille jusqu’au 5 février prochain.

Intitulée «Renouer le lien: survie et mutation», cette exposition explore le concept d’évolution, d’hybridation des espèces et de mutation, parallèlement à la place que prennent les technologies et internet dans le monde. «La couleur n’est pas très présente dans mes œuvres, je privilégie l’opacité et la transparence ainsi que le graphisme. Je mélange les médiums, j’ajoute de la matière, j’utilise le collage et la technique du transfert », explique l’artiste.

Artiste verrier de formation, ses sculptures sont créées à partir de techniques de verre anciennes et actuelles en privilégiant la soudure au plomb. La combinaison du verre avec d’autres matières comme le métal ajoute une certaine complexité, un équilibre qui rend l’œuvre plus riche. Annabelle Nicole vit à Melbourne et elle est membre du Regroupement des artistes vivant en ruralité.