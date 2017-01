Deux Camillois honorés

Saint-Camille – Le 6 décembre dernier, Yolande Berger et Bernard Laroche ont reçu le Mérite de la Fondation Mgr Jean-Marie Fortier.

Mariés depuis 60 ans, Bernard Laroche et Yolande Berger brillent par leur réussite professionnelle et leur engagement au service de leur communauté locale et régionale. Le couple, qui a élevé sept enfants, joue maintenant le rôle de grands-parents comblés. Aujourd’hui retraités actifs et impliqués dans toutes sortes d’engagements bénévoles, ils ont autrefois travaillé pour le Mouvement Desjardins. Monsieur y a été directeur général de la Caisse populaire de Saint-Camille de 1953 à 1956 et madame a occupé la même fonction pendant 26 ans, de 1970 à 1996.

Pilier du monde municipal, scolaire et social, M. Laroche a été maire de St-Camille pendant plus de 20 ans et préfet de la MRC de l’Or Blanc durant 5 ans; il a présidé, entre autres, la Commission scolaire de l’Asbesterie, le Conseil régional des Loisirs de l’Estrie, le C.A. de Centraide Estrie et le CHSLD d’Asbestos.

Madame Berger a quant à elle été très impliquée comme bénévole ou administratrice dans divers organismes locaux et régionaux, dont Le P’tit Bonheur de St-Camille, la Popote roulante, la Commission des aînés et des retraités de l’Estrie et la Maison d’action bénévole de l’Or Blanc.

Tous les deux ont été les coprésidents d’honneur et porte-parole de la campagne de souscription 2008 de la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier. Ils sont membres de la Corporation de la Fondation depuis 2014 et participent de façon assidue aux activités de la Fondation.