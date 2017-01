La Source d’Arts inaugure une sculpture à Asbestos

MRC des Sources - La Source d’Arts inaugurait récemment une sculpture installée en face de ses locaux, sur le boulevard St-Luc à Asbestos.

Intitulée « Unicité », cette œuvre a été réalisée dans le cadre du projet « LandArt » soumis par la Source d’Arts à la ville d’Asbestos et à la MRC des Sources, subventionnée par le pacte rural. «Ce projet avait pour but d’initier la population au LandArt. Plusieurs jeunes et adultes ont réalisé des œuvres d’art en lien avec la nature, et ce un peu partout sur le territoire de la MRC. Certaines sont encore visibles au Mont-Ham », a ajouté Rénald Gauthier, artiste qui a mené à terme le projet et créé la sculpture en collaboration avec Roger Levert de Saint-Claude pour la fabrication, de même que d’autres artistes de la Source d’Arts.

La sculpture représente la famille, cellule fondamentale de la société. M. Levert a passé une quarantaine d’heures à assembler cette œuvre faite de différents métaux récupérés.

«C’est une belle sculpture qui se trouve à la porte d’entrée de la ville. Je remercie la Source d’Arts de promouvoir le développement de la culture dans la MRC des Sources», a pour sa part ajouté le maire Hugues Grimard.

Des projets de sculptures permanentes comme celle-ci, Rénald Gauthier aimerait en voir d’autres se réaliser à travers la municipalité, estimant que c’est un plus artistique, ludique et touristique supplémentaire pour Asbestos.