Forte mobilisation autour du Centre d’Art de Richmond

Richmond – Les responsables du Centre d’Art de Richmond sont fiers d’annoncer que leurs efforts de restructuration portent fruit. Fort d’un nouveau conseil d’administration, l’organisation a été en mesure de poser les gestes nécessaires pour continuer à offrir des cours de musique et des spectacles professionnels de qualité.

Depuis quelques années, plusieurs problèmes de gestion et de planification ont occasionné un endettement significatif de l’organisme. Or, depuis les trois derniers mois, grâce à l’appui de nombreux bénévoles, l’équipe en place a été à même de poursuivre les activités et reprendre le contrôle des finances. D’ailleurs, pour prendre en charge le plan de restructuration, les administrateurs peuvent maintenant compter sur le travail de Vickie Lasonde, originaire de Richmond.

« Je suis heureuse de pouvoir contribuer au développement de cette belle organisation et de faire partie d’une équipe dynamique et dévouée », d’affirmer Mme Lasonde lors de la récente assemblée générale annuelle. « C’est un grand sentiment de fierté de constater l’attachement de la communauté à la mission du Centre d’Art », retient pour sa part le président de l’organisme, Nick Fonda.

Organisme à but non lucratif, le Centre d’Art rappelle qu’il a pour mission de rendre la musique et les arts accessibles à la population. Ses principales activités sont d’assurer une programmation professionnelle des arts de la scène et la formation musicale dans le cadre d’un lieu dynamique de vie culturelle, sociale et communautaire.