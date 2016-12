Nathalie Boisvert et René Martin prêts pour un Réveillon musical

Saint-François (RC) – C’est avec plaisir que Nathalie Boisvert et René Martin seront présents à la radio web rccq.ca le 24 décembre, de 23 h à 1 h. Les auditeurs entendre leurs interprétations de chansons populaires et celle de Noël. De plus, les gens pourront découvrir les nouveautés de René Martin, auteur, compositeur et interprète qui a aussi été le batteur du groupe Nitram.

« Depuis 1 mois nous sommes entendus à cette station à tous les mercredis soir avec l’émission Le rétro dans la peau animé par Nathalie Vertu, qui est native de Windsor. Pour accéder à l’émission il faut se connecter au www.rccq.ca et sur la page d’accueil cliquer à l’onglet « lecteur de musique » et le tour est joué, vous serez en direct », précise Nathalie Boisvert.

C’est un rendez-vous à toute la population le 24 décembre prochain qu’offre le couple de Saint-François-Xavier-de-Brompton qui demeure présent au plan musical ainsi qu’à leur rendez-vous annuel à l’occasion de l’Halloween.