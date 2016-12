Des lanternes de Noël pour illuminer la région

MRC des Sources - Pour une deuxième année consécutive, RAVIR, le regroupement des artistes vivant en ruralité, a initié son projet de lanternes en invitant les enfants et les écoles de la région à y participer.

Des artistes du regroupement sont allés à la rencontre des enfants directement à l’école. Réunis en petites équipes, ils se sont laissé guider par leur imagination et leur coup de pinceau unique pour créer des illustrations sur tissus autour des thèmes de l’hiver et de la fête de Noël. Ces illustrations ont par la suite été cousues et fixées sur des cerceaux pour devenir de belles lanternes.

L’an dernier, quatre municipalités avaient accepté de collaborer au projet. En échange, sont devenues propriétaires des lanternes. Elles ont ainsi la responsabilité d’y ajouter les fameuses lumières de couleurs et de les accrocher là où bon leur semble.

«Cette année, ce ne sont pas quatre, mais bien dix écoles dans neuf municipalités qui ont embarqué, c’est complètement fou la réponse qu’on a eue», a fièrement précisé Erika Eggena, coordonnatrice du regroupement et instigatrice de ce projet. «C’est une idée que j’ai rapportée de Slovénie, où j’ai habité pendant dix ans. Là-bas, c’est tellement féérique l’hiver !», s’est-elle souvenue.

Les lanternes se trouvent ainsi un peu partout dans la MRC des Sources et même au-delà : Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Saint-Adrien, Wotton, Asbestos, Ham-Nord, Canton de Melbourne, Tingwick et Richmond.

RAVIR tient à remercier Sylvain Valiquette, coordonnateur aux équipements récréotouristiques et au développement des loisirs de la MRC des Sources, qui l’a soutenu dans sa recherche de financement. L’organisme a pu bénéficier de la subvention Aide aux initiatives en loisirs culturels des jeunes du Conseil Sport loisir de l’Estrie, et les municipalités ont emboîté le pas, ainsi que certaines écoles, ce qui a permis la réalisation du projet.

Au fil des ans, dans chaque village, le nombre de lanternes devrait ainsi augmenter, et dans les municipalités participantes, différents lieux se trouveront illuminés et colorés pour la période des fêtes.