Une auteure de Tingwick honorée

Tingwick- C’est lors de la tenue du 13e GalArt, le 17 novembre dernier, que Maureen Martineau a reçu le prix Littérature, du Centre-du-Québec.

Cette distinction a été accordée à Mme Martineau par le Conseil de la Culture du Centre-du-Québec, pour ses romans «L’activiste, le jour des morts» (VLB Éditeur) et «Une église pour les oiseaux » (Éditeur Héliotrope). Dotée d’une bourse, ce prix récompense également les ateliers communautaires d’écriture inspirés du recueil «Crimes à la bibliothèque» (Éditeur Druide) dans lequel l’auteure a publié un texte. Des nouvelles policières ont été créées avec des participants de quatre bibliothèques de la région : Charles-Édouard-Mailhot (Victoriaville), P.-Rodolphe Baril (Warwick) et les Centres d’éducation des adultes Monseigneur-Côté (Victoriaville) et André-Morissette (Plessiville).

L’auteure prépare actuellement un nouveau roman policier «La ville allumette » où l’on retrouvera la sergente-détective Judith Allison.