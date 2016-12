Une fin d’année positive avec Bill Bestiole et Mélisande

Richmond (RC) – C’est le mardi 29 novembre dernier que le Centre d’art tenait une activité scolaire bilingue en collaboration avec les écoles primaires du Plein-Cœur et St-Francis de Richmond. Le spectacle interactif qui était présenté, Bill Bestiole, a su conquérir les 440 enfants qui ont participé aux trois représentations.

Naturaliste passionné d’entomologie, Victor Vermette, alias Bill Bestiole, roule sa bosse depuis plus de douze ans dans les écoles et salles de spectacle. Lors de son passage à Richmond, il a fait découvrir des insectes et petites bestioles aux élèves tout en expliquant leurs particularités avec musique et humour. Il aide ainsi à apprivoiser les peurs face à ses petites bêtes et même à les aimer. Un spectacle qui a plu autant aux plus petits qu’aux plus grands et, du même coup, qui a été une autre belle réussite pour les organisateurs.

Mélisande

Le vendredi suivant, Mélisande présentait Le Bal des métamorphoses, qui était en fait la dernière prestation de sa tournée. Il s’agissait d’un spectacle proposant un mélange de musiques moderne et traditionnelle issus de l’influence électro-trad. Deux danseurs se partageaient l’avant-scène en intégrant des chorégraphies de gigue contemporaine (Yaëlle Azoulay) et de breakdance (Greg Krypto Selinger). Une expérience musicale haute en couleur dont la mise en scène était signée par Michel Faubert.

L’équipe du Centre d’art profite de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et de rappeler qu’il est encore temps de profiter de la promotion des fêtes. Obtenez 15 pour cent de rabais applicable sur l’achat de billets d’admission générale pour tous les spectacles présentés en 2017. Toutefois, celui d’Arthur l’Aventurier ne peut être.