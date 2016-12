Lancement du 8e album de Ian Fournier en hommage à Vincent Van Gogh

Val-Saint-François (RC) – Avec son nouvel album Mon cher Théo, l’auteur, compositeur et interprète Ian Fournier présente le fruit de quatre ans de travail de synthèse, d’écriture et de composition autour de la vie et de l’œuvre du peintre hollandais Vincent Van Gogh. Inspiré par la richesse des lettres de Van Gogh à son frère Théo, Ian Fournier présente la démarche créatrice d’un artiste visionnaire et passionné.

« La vivacité des couleurs de Vincent n’a d’égale que l’éloquence des descriptions qu’il fait de son travail dans les lettres à Théo », considère Ian Fournier, qui s’est entouré de deux musiciens d’exception pour réaliser cet album chaleureux qui mélange musiques, chansons et lectures de lettres.

Le contrebassiste Benoit Converset a su produire une musicalité qui confère un certain classicisme au projet, doublé d’une psychose inquiétante qui suit la progression de l’album. Le batteur Bernard Riche a, pour sa part, parsemé l’album d’une trame chaude et riche qui instaure un peu de jazz dans l’ambiance générale des chansons. Les trois artistes offriront une prestation musicale de 25 minutes lors du lancement et l’album qui aura lieu le jeudi 24 novembre à la Poudrière de Windsor. L’entrée sera libre pour tous dès 17 h et la prestation musicale suivra à 18 h

L’album sera en vente à Sherbrooke chez Art Focus et sur le site web de l’artiste (ianfournier.com). Le CD a vu le jour grâce à la participation de la MRC du Val-Saint-François, du ministère de la Culture et des Communications et de la Municipalité de Lawrenceville où habite l’auteur-compositeur-interprète.

Présent depuis 1999

Artiste indépendant, Ian Fournier crée ses albums et ses spectacles avec différents partenaires et collaborateurs depuis 1999. Évoluant surtout dans la chanson, il crée aussi des musiques instrumentales à la guitare sous le pseudonyme de Firanournie et offre différents spectacles et ateliers jeunesse via sa compagnie Flammèche (flammeche.ca). Artiste polyvalent, il porte également le chapeau de développeur culturel au sein de l’organisme Le Vent dans les Arts, qu’il a fondé et qui a pour mission de favoriser la rencontre entre les arts et le public dans la MRC du Val-Saint-François en Estrie. Mon cher Théo, 8e album de Ian Fournier, s’apparente dans son propos à l’album Ma pensée est couleur que l’artiste à dédié à Émile Nelligan en 2009 et qui lui a permis de visiter le Bénin en 2010, en plus de faire plus de 70 spectacles au Québec.