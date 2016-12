Noël en pièces détachées à Valcourt

Valcourt – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier fête Noël de façon unique avec une exposition architecturale en Mega Bloks. Il s’agit d’une activité pour toute la famille qui se poursuit jusqu’au 8 janvier 2017.

Amusante et éducative, cette exposition convie à un voyage à travers le monde avec la reproduction de mégas bâtiments construits à partir de Mega Bloks. À partir du garage Bombardier de Valcourt au Québec, là où l’aventure a commencé, l’exposition offre un survol des bâtiments vedettes des pays où l’entreprise est présente, notamment le pont de Londres, la tour Eiffel, l’Empire State Building et la tour du CN. Les jeunes et adultes pourront fabriquer un nouveau véhicule au Père Noël et l’exposer au Musée.