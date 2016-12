Une seconde visite pour Amylie à St-Adrien

Saint-Adrien - La Meunerie accueille Amylie le 19 novembre prochain dès 20 h.

Très bien reçu par la critique, «Les éclats», le plus récent album de l’artiste, dévoile une Amylie plus franche que jamais, à la voix riche et envoûtante. Elle signe d’ailleurs la réalisation de ce troisième album. Sa plume ciselée et désarmante de sincérité aborde des thèmes comme la vulnérabilité qui l’habite, mais aussi la force, l’amour, l’intégrité et la liberté à laquelle elle aspire. Elle chante qu’avec ou sans paillettes le monde est là, comme il l’a toujours été, éclatant et beau dans tous ses états. La Meunerie de Saint-Adrien est fière de recevoir de nouveau, la marraine du dernier Moulin à Talents.