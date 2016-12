Stoke chante Noël : 2e édition bonifiée d’un CD !

Stoke (RC) – Suite au grand succès de l’an dernier, la paroisse Saint-Philémon de Stoke fait appel de nouveau à Marie-Anne Catry, auteur-compositrice-interprète et Stokoise d’adoption, pour la création, la réalisation et la direction artistique du concert-bénéfice de Noël. C’est le samedi 19 novembre, à 19 h 30 que le public pourra assister à cet évènement sur mesure.

Encore cette année, l’artiste a eu carte blanche pour revisiter et orchestrer à sa façon des airs connus et moins connus célébrant l’hiver et le temps des fêtes, puisés dans le folklore populaire et religieux ainsi que dans le répertoire plus contemporain de Noël.

« En tant qu’artiste immigrante, Marie-Anne, Belge d’origine, a toujours eu à cœur de créer des ponts entre les continents et les gens, ainsi qu’a porter à bout de bras des projets rassembleurs donnant un sentiment de fierté à sa communauté d‘adoption. Loin d’être destinés uniquement aux habitants de Stoke, ses projets sont ancrés dans des valeurs universelles qui séduisent et font vibrer bien au-delà des frontières du village », considère l’auteur-compositeur-interprète Bertrand Gosselin impliqué de près au concert.

Adultes et enfants

Plus de trente participants de tous âges seront sur scène dont certains d’entre eux feront quelques clins d’œil en solo. Les chorales et musiciens regrouperont les enfants et adultes suivants :

Chorale d’adultes : Anhibou, Gaëtane Bélanger, Marie-Paule Bergeron-Côté, Pauline Daigle, Ninon Durand, Jessie Gagné, Mireille Gamache-Guertin, Maxime Giroux, Bertrand Gosselin, Richard Huckle, Sandra Jacques, Jocelyn Labbé, Louis-Aimé Lallier, Sara Line Laroche, France Picarou, Diane Rocheleau et Renée Saint-Laurent.

Chorale d’enfants : Adam Bernier-Raymond, Anne-Rose Bourgault, Élaudy Duteau, Maïka Espejo, Jadève Fleurant, Lily-Rose Fortier, Rose Lavoie, Coralie Lemieux et Jeanne-Marguerite Pagé-Roy

Musiciens : Marie-Anne Catry (guitare, mandoloncelle et percussions), Benoît Converset (contrebasse), Isabelle Gosselin (violon), Bertrand Gosselin (cornemuse belgo-française à soufflet, piano et percussions) et Nathalie Morel (flûte traversière).

Musiciens additionnels : Merlin Catry-Gosselin (piano et percussions) et Jocelyn Labbé (harmonica).

À eux s’ajoute la participation spéciale de Anhibou comme assistante à la direction des enfants et un clin d’œil de la troupe de danse. Pour plus de confort sur les bancs de l’église, apportez votre petit coussin!

Lancement du CD

Une nouveauté très attendue lors de cette soirée sera le lancement du CD enregistré en studio, « Stoke chante Noël, volume 1». Il s’agit une réalisation professionnelle de Marie-Anne Catry réunissant une trentaine de choristes et musiciens dont la grande majorité sera encore cette année présente sur scène. Un beau cadeau à s’offrir pour égayer le temps des fêtes tout proche.

Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de différents partenaires, commanditaires et soutiens moraux tels que le Pacte rural, le Fonds d’initiatives culturelles du Val-Saint-François, l’école primaire Notre-Dame-des-champs, la Municipalité de Stoke, les disques Au Pied des Monts et Intégrale acoustique.

Billets et information

Le concert du 19 novembre débutera à 19h 30 en l’église Saint-Philémon située au 411, Côte de l’Église. Le coût à l’entrée est de 15 $ pour les adultes et jeunes, de 5$ pour les enfants de moins de 12 ans et ce sera gratuit les moins de 5 ans. Des billets sont également disponibles à Stoke au restaurant La Clef des champs et à la Boulangerie Bertrand. Pour information et réservations : 819 878-3659. Pour le point de vente du CD, consultez le www.aupieddesmonts.com/stoke/.