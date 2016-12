Bryan Saint-Laurent : être là, ensemble

Windsor – Comme prévu, le leader du groupe Freedom Insight, Bryan Saint-Laurent, a convié ses proches et amis au lancement officiel de son nouvel album I’ll Be there, qui avait lieu à la salle des Chevaliers durant la soirée du 6 novembre. L’évènement était l’occasion de souligner une fin d’année durant laquelle le résident de Windsor a ficelé son premier CD et participé à quelques spectacles, dont ceux du Festival du papier et du Festival d’été de Saint-Georges-de-Windsor. Sur cette photo prise au terme de la soirée apparaissent Simon Dechêne (batterie), Bryan Saint-Laurent (guitare et voix), Éric Leduc (basse) et Jordan Bishop (guitare solo).