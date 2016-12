L’univers fascinant des ombres charme petits et grands à Wotton

Wotton – Les élèves de l’école primaire Hamelin de Wotton ont eu le bonheur de recevoir Madame Pissenlit et d’en apprendre un peu plus sur les monstres qui se cachent parfois dans le jardin…

Une scène, un rideau et un rétroprojecteur, voilà l’essentiel du matériel de Madame Pissenlit pour la présentation de son spectacle Les monstres du jardin. Depuis plusieurs années, elle utilise la technique de la boîte à ombrages. «J’ai travaillé avec des enfants et des adultes qui ne parlaient pas français. En enlevant le verbe, on se concentre sur le corps, sur l’action, c’est ça le théâtre. Le texte est souvent un frein. C’est une technique de théâtre qui met les enfants en valeur rapidement», explique Marilou Ferlandt, directrice des ateliers du Pissenlit.

Dans ce spectacle de 45 minutes, créé en collaboration avec les enfants, une multitude de scènes s’enchaînent et madame Pissenlit court, danse, doute et réussit même à faire éternuer un monstre grâce aux enfants présents dans la salle. Humour et réflexion se côtoient d’une façon poétique, le tout se déroulant en ombrage sur la scène. Afin de rendre le tout encore plus dynamique, les spectateurs sont invités à résoudre entre autres une énigme. La musique occupe également une place importante dans ce spectacle et Marilou Ferlandt explique avoir pigé ici et là dans un répertoire varié. «La scène du toit, c’est moi au piano, une composition inspirée de Richard Desjardins», précise-t-elle.

Avec ce spectacle présenté à trois reprises dans divers endroits pendant la période de l’Halloween, Marilou Ferlandt souhaite ainsi faire découvrir cette technique et la gamme de services offerts par les ateliers du Pissenlit.

«C’est une belle approche. Nous souhaitons ouvrir nos jeunes à la culture. De plus, ce spectacle était ouvert à toute la communauté également», a pour sa part ajouté Ludovick St-Laurent, directeur de l’école primaire Hamelin.

Pour mener à bien cette aventure Marilou Ferlandt s’est entourée de Marie Tison à la conception des décors rétroprojetés et accessoires, de Denis Clément à la narration et de Pénélope Clément et Philomène Lemay pour l’aide à la chorégraphie.

Des ateliers pour tous les goûts

Situés à Danville, Les ateliers du Pissenlit offrent une gamme d’animations culturelles, de spectacles, de contes, de bricolages ainsi qu’un éventail de jeux de société géants. Toutes les animations créées se veulent à la fois ludiques, pédagogiques et culturelles. «Les enfants ont soif de comprendre le monde dans lequel ils vivent et nous sommes convaincus que les animations du monde de Madame Pissenlit contribuent à faire la différence», ajoute la directrice.

Les ateliers du Pissenlit offrent également des cours de piano, de théâtre ainsi que des camps de création dans la région de la MRC des Sources.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com