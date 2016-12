Cantate de Noël aux églises Saint-Philippe et Unie

Val-Saint-François – La période des Fêtes approche à grands pas, signifiant aussi l’arrivée des concerts de Noël. Encore cette année, l’église Saint-Philippe de Windsor et l’église Unie de Richmond-Melbourne seront les hôtes d’une magnifique cantate interprétée par une chorale œcuménique de Richmond et des environs, les 10 et 11 décembre.

Plus d’une quarantaine de choristes dirigés habilement par Diane Duguay, professeure de chant à l’école de musique du Centre d’Art de Richmond, interpréteront les chants de la cantate intitulée À Noel Celebration : Sounds and Stories of Christmas du compositeur américain Lloyd Larson. Empruntant parfois des mélodies connues, mais réarrangées brillamment par Larson et ses collaborateurs Marty Parks et Jay Rouse, les chants de cette cantate racontent l’histoire de la Nativité telle que vécue par différents témoins de cet évènement. Ainsi, à travers les yeux de Zacharie, Marie, Joseph, un berger, Siméon, et un roi mage, nous revivrons la naissance de Jésus. Des monologues de ces témoins privilégiés viendront faire un lien entre les différents chants.

Des musiciennes bien connues de la région accompagneront la chorale, soit Francine Beaubien au piano ainsi que Julie Miller aux instruments à vent et à la percussion. Nick Fonda sera à la narration, en français pour la représentation de Windsor et en anglais pour celle de Richmond.

Dates des concerts à Windsor et Richmond

Le concert aura lieu le samedi 10 décembre, dès 20 h, en l’église Saint-Philippe de Windsor et le lendemain, dimanche 11 décembre, ce sera au tour de l’Église Unie de Richmond-Melbourne de recevoir la chorale à compter de 14 h. Une contribution volontaire est suggérée pour chaque personne. L’argent ainsi recueilli sera en partie distribué aux deux paroisses ayant accueilli la chorale. À inscrire sans tarder au calendrier!