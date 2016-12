Au tour d’Ulverton d’adopter un Croque-livres

Ulverton – Voilà que le 553e croque-livres répertorié au Québec sur le site croquelivres.ca est désormais installé à l’entrée de l’hôtel de ville d’Ulverton. La Fondation Lucie et André Chagnon ainsi qu’un comité de partenaires sont à l’origine de cette initiative. Lancée en septembre 2014, elle vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de la lecture.

Ce beau projet pour les citoyens a été réalisé grâce à une subvention du Pacte rural et au comité d’Éveil à la lecture et l’écriture (ÉLÉ) sous la coordination de Michelle Laberge. Le Croque-livres est un point de chute, une mini-bibliothèque en forme d’un monstre coloré au ventre plein de livres, tant anglais que français pour les enfants de 12 ans et moins d’Ulverton. Plusieurs de ces livres proviennent d’un don de Domtar.

Utilisation simple et gratuite

Le Croque-livres est situé sur le balcon de l’hôtel de ville, à l’abri des intempéries tout en étant accessible à tous et en tout temps. Un enfant peut prendre un livre ou en donner un, sans aucune contrainte. Il ne s’agit pas de prêt de livres, mais bien de partage ou d’échange.