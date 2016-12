Mario Jean en spectacle au Centre d’art de Richmond

Richmond – Le samedi 12 novembre à 20 h, Mario Jean sera de passage au Centre d’art de Richmond pour présenter son tout dernier spectacle « Moi, Mario ».

L’humoriste a su rapidement se tailler une place dans le cœur des Québécois avec plus de 1200 représentations de ses spectacles et près d’un million de spectateurs. Son style unique et rassembleur lui permet de parler de sujets dans lesquels le public se reconnaît. Sa simplicité, sa pertinence et sa spontanéité font de lui un artiste complet doublé d’une personnalité attachante. Il revient sur scène en 2016 pour présenter une dernière fois son cinquième one-man-show.

Pour se procurer des billets, téléphonez au 819 826-2488, ou consultez le www.centredartderichmond.ca/