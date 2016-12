Home-Children Un secret bien gardé à Asbestos et Richmond

Richmond - De 1850 à 1970, plus de 100 000 jeunes enfants anglais ont été envoyés au Canada et en Australie pour travailler, entre autres, sur les terres agricoles. Quelque 8 000 d’entre eux ont été hébergés dans des familles québécoises et plus particulièrement estriennes. Aujourd’hui, plusieurs descendants de ces «home children» vivent dans la région et ont accepté de raconter l’histoire de leurs ancêtres.

Tout a commencé par une petite annonce placée dans un journal à Ottawa, concernant une rencontre entre descendants, représentant aujourd’hui 11 % de la population canadienne, ou «home children». Une dizaine de personnes se sont alors réunies et une vingtaine d’années plus tard, cet organisme est présent partout à travers le Canada.

Afin de faire découvrir cette grande histoire méconnue du public, Sarge et Pauline Bampton ont passé les 20 dernières années de leur vie à retracer les «home children» et leurs descendants. Sarge établissait le contact et Mme Bampton retranscrivait les témoignages.

«Il faut comprendre qu’à l’époque, les familles étaient nombreuses, il n’y avait pas de travail, les pères partaient en guerre ou à l’extérieur pour travailler, des mères mourraient en donnant naissance. Les parents qui n’étaient plus capables de s’occuper de leurs enfants leur offraient une nouvelle vie en les envoyant au Canada», explique Pauline Bampton, qui a épousé un descendant de ces jeunes déportés.

Frères et sœurs pouvaient ainsi être envoyés en même temps ou séparément et dans divers endroits. Quand ils arrivaient, ils cachaient d’où ils venaient, mais leur accent trahissait leur origine. Ils pouvaient alors être victimes de moquerie et l’intégration n’était pas toujours facile. «Mais une fois que les gens ont montré de l’intérêt pour ce qu’ils ont vécu, ils n’hésitaient pas à raconter leur histoire», se souvient Mme Brampton. Alors que les plus jeunes prenaient les noms de leurs familles adoptives, les plus âgés ont conservé leurs noms d’origine en l’intégrant à celui de leur famille d’accueil.

«En dépit de tout, c’était la meilleure chose qui pouvait nous arriver», a un jour relaté le beau-père de madame Bampton.

«Une branche de la famille Brown d’Asbestos nous a d’ailleurs rencontrés pour nous raconter l’histoire de leur grand-père», se souvient Mme Bampton, ajoutant que plusieurs ont gardé contact avec leur famille anglaise.

Lorsque Sarge est tombé malade, le couple a alors fait don de toutes ses recherches à l’Université Bishop. Aujourd’hui, Pauline souhaite que cet héritage ne se perde pas. Et afin de le faire connaître davantage, la Société d’histoire du Comté de Richmond (SHCR) présente une pièce de théâtre à la salle de l’hôtel de ville du Canton de Melbourne, les 5 et 6 novembre prochain.

Écrite et mise en scène par Laura Teasdale, cette pièce intitulée «Home Child», relate l’histoire d’une jeune fille arrivée de Londres en 1894, interprétée par Natalie Demmon. Un jeune homme, interprété par Nicolas Retson-Fournier, s’efforce alors de lui faire une place dans les Cantons-de-l’Est, dans sa famille et dans son cœur.

Pour plus d’informations ou pour réserver vos billets, contacter la SHCR au 819-826-1923 ou 819-826-3929.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com