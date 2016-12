Un circuit de l’horreur à saveur historique

Danville - Alors que les fantômes, monstres et clowns effrayants parcourent les rues durant l’Halloween, la Maison des Jeunes Au Point de Danville tiendra un circuit de l’horreur basé sur des faits historiques réels. Le but? Contrer la banalisation de la violence sous toutes ses formes.

C’est à la suite d’une discussion sur le thème de la Maison hantée de cette année que les jeunes ont eu envie de raconter une histoire, et pourquoi pas celle de nos ancêtres, qui regorge malheureusement de véritables faits à vous glacer le sang. «L’histoire nous permet de ressortir plusieurs thèmes sensibles qui nous ramènent à des faits d’actualité en 2016, par exemple l’amour à distance sur internet avec des inconnus, le racisme, le respect des femmes, le consentement sexuel, le respect des personnes «différentes», etc.», explique Jean Couture, coordonnateur de l’organisme.

Par le biais de courts sketches d’une trentaine de secondes, les chambres à gaz, les exécutions par chaise électrique ou pendaison, la vie dans les camps de concentration, la vie en asile psychiatrique et le consentement sexuel sont parmi les 14 thèmes qui y seront abordés. Le personnel de la MDJ et quelques jeunes sont les acteurs de ces saynètes. «Notre équipe prendra plusieurs précautions pour que tout se passe dans le respect. Il n’y aura pas d’humour dans ce circuit «historique». La sensibilisation et la «débanalisation» seront au premier plan. Pensez par exemple à un documentaire télévisé où l’on relate les faits sur une position neutre et dans le respect», ajoute le coordonnateur.

Parallèlement au circuit, un montage vidéo viendra sensibiliser les participants à la banalisation des actes de violence. Un petit mot d’accueil expliquera le circuit et son but avant l’entrée de chaque groupe de visiteurs. Mentionnons que ce circuit est réservé aux jeunes âgés de 13 ans et plus.

En plus de servir d’outils de sensibilisation, cette activité permettra aux intervenants d’alimenter des discussions de groupe dans les semaines suivantes concernant les faits relatés.

Les jeunes et moins jeunes sont donc attendus le samedi 29 octobre dès 18 h à la MDJ Au Point, derrière l’édifice Monseigneur Thibault à Danville. Une fois le circuit terminé, tous sont invités à la Fête des générations qui se tiendra dans la grande salle du centre Monseigneur Thibault dès 17 h 30. Toutes ces activités sont offertes gratuitement.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com