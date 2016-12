Un petit air de rock british des années 70 à St-Camille

Saint-Camille- La formation Sherbrookoise Orange O’clock fera un premier arrêt au P’tit Bonheur de Saint-Camille. Ce trio a vu le jour en 2010 alors que Mickaël Fortin (chant, piano, synth-basse), Raphaël Fortin(batterie) et Anthony Simoneau- Dubuc (guitare) décident de se lancer dans l’aventure musicale.

Orange O’clock a présenté depuis plusieurs spectacles en région et a remporté trois concours dont le Sherbrooklyn 2012. Alors âgés de 12 et 16 ans, la formation a même offert une prestation au Centre Bell et a su développer des contacts leur permettant d’enregistrer une démo dans un studio professionnel. Ornage O’clock s’est ensuite trouvée dans la programmation de plusieurs festivals, dont La Fête du Lac des Nations à Sherbrooke. Durant l’été 2013, les trois musiciens se sont concentrés sur l’enregistrement de leur premier album, « Crazy Carnival », réalisé par Dominique Massicotte et sorti en 2014. Le groupe s’est aussi associé avec le réalisateur Anh Minh Truong et la maison de productions Antler Films pour produire un tout premier vidéo-clip professionnel de leur single Belly Button. Aujourd’hui, la jeune formation fait de plus ne plus parler d’elle et partage la scène avec des artistes de renom. C’est donc une belle occasion de découvrir cette formation estrienne à Saint-Camille. À noter que le spectacle est aussi proposé en formule bistro dès 18h. Plus d’informations : http://ptitbonheur.org

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.ca