Diane Tell en version acoustique

Richmond - L’artiste québécoise interprète de Si j’étais un homme, Faire à nouveau connaissance et La Légende de Jimmy sera sur la scène du Centre d’art de Richmond le vendredi 4 novembre prochain. Diane Tell y présentera son spectacle « Une », tiré de son plus récent album. Accompagnée par la guitare de Serge Fortin, auteur-compositeur, interprète et collaborateur, la formule acoustique permet d’apprécier la pureté de chacune de ses interprétations. Pour vous procurer des billets pour le spectacle de Diane Tell, vous pouvez joindre le Centre d’art de Richmond par téléphone au 819 826-2488 ou en consultant le www.centredartderichmond.com.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com