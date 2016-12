Ariane Moffatt au Centre d’art de Richmond

Richmond – Le 27 octobre prochain, la salle Patrick-Quinn du Centre d’art de Richmond recevra la visite d’Ariane Moffatt qui y interprétera son plus récent spectacle « 22 h 22 à 2 » en compagnie de Joseph Marchand, son complice musical de toujours.

Avec 5 albums à son actif, la chanteuse sait nous faire entrer dans son univers grâce à ses compositions uniques. Ariane Moffatt est une artiste pure, capable de susciter toute une gamme d’émotions avec ses chansons et ses mélodies. Pour présenter son dernier album « 22 h 22 », elle propose une formule intime piano-guitare. Comme à chaque fois, la magie de sa voix opère et le public se retrouve charmé devant son authenticité et son talent.

Pour vous procurer des billets du spectacle d’Ariane Moffatt, vous pouvez joindre le Centre d’art de Richmond par téléphone au 819 826-2488, ou en consultant le centredartderichmond.com/.