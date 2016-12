Le plein d’énergie à Kingsbury

Kingsbury – À la suite du succès remporté par leur projet, les membres du comité des Amis du luthier ont décidé de présenter une nouvelle série de concerts en 2016-2017 au Centre communautaire de Kingsbury.

Grâce au soutien de la MRC du Val-Saint-François, du ministère de la Culture et des Communications et de plusieurs partenaires locaux, ce sont quatre chanteurs et guitaristes de l’Estrie ou même d’ailleurs qui seront en mesure d’apprécier l’excellente acoustique de la salle patrimoniale cette année. Les musiciens seront accompagnés pour une partie de leur prestation par le guitariste de Kingsbury, Jesse Ens, et le contrebassiste de Racine, Benoît Converset, et comme l’an dernier, ils seront invités à utiliser un instrument du luthier de Kingsbury, Marc Saumier.

La saison débutera sur une joyeuse note le samedi 22 octobre, à 20 h, avec le dynamique auteur et compositeur sherbrookois Olivier Brousseau. En plus des deux musiciens maison, celui-ci sera sur scène en compagnie de la pétillante chanteuse du groupe Jaune, Stéphanie Blanchette.

La musique d’Olivier Brousseau est de celles qui prennent toute leur ampleur sur scène pour donner un spectacle vivant. Dès ses débuts, en 2002, au Festival international de la chanson de Granby, il a remporté le « Prix du public » et le « Prix de la meilleure présence sur scène » dans la catégorie Groupes. Il a été lauréat l’année précédente au tout premier Festi-Rock de Richmond.

Depuis ce temps, il a présenté plus de 350 spectacles à travers le Québec, ayant notamment assuré la première partie de Paul Piché, Zachary Richard, Daniel Bélanger et plusieurs autres. Il a également effectué plusieurs tournées en France et même une au Pérou. Le sympathique musicien a maintenant cinq albums à son actif et avec le dernier, intitulé La ligne du temps, il explore encore davantage le champ du folk, du traditionnel québécois et va jusqu’à effleurer le country-bluegrass.

Un début de saison fort prometteur au Centre communautaire de Kingsbury, situé au 430 rue Principale.