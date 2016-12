Gagnantes du concours de dessins

Windsor – Durant la fin de semaine des Journées de la culture, les Services récréatifs et la bibliothèque Patrick-Dignan de Windsor tenaient un concours de dessins pour les enfants, adolescents et adultes au parc du Centenaire. La première photo regroupe la gagnante de la catégorie Jeunesse, Florence Poisson, et celle de la catégorie Adolescent(e), Ariane Champigny. Elles sont accompagnées de Solange Richard et Gaétan Graveline du conseil municipal de la Ville de Windsor et de la mairesse Sylvie Bureau. Absente lors de la photo : Véronique Lacroix, gagnante de la catégorie Adulte. La seconde photo rassemble les participants du concours : Mélodie Houde, Maely Toutant, Tamara Leclerc, Zack Toutant, Florence Poisson, Mélody Sansoucy, Justin Houde, Maryse Garant de la bibliothèque Patrick-Dignan) , Ariane Champigny, Maxime Dextradeur des Services récréatifs, Salomé Drapeau et Angélique Côté.