C’est le temps du Festilaine d’Ulverton

Ulverton (RC) – L’édition 2016 du Festilaine se tiendra la fin de semaine de l’Action de Grâce, les 8 et le 9 octobre. Ce sera l’occasion de célébrer l’automne dans le cadre de diverses activités pour toute la famille.

Tout au long de ces deux journées. les visiteurs pourront assister à la tonde des moutons, visiter le Moulin à laine et ses équipements, rencontrer les nombreux artisans de la région qui présenteront leurs produits de qualité, goûter aux divers petits plats préparés pour l’occasion, jouir des sentiers et admirer les couleurs de la forêt, flâner sur le pont suspendu, se promener en calèche, magasiner dans la boutique, déguster le brunch du dimanche matin préparé par William, le chef de l’Odika, et finalement goûter au bon vin du vignoble Les Vallons de Wadleigh.

De plus, les jeunes et les moins jeunes pourront se faire maquiller gratuitement et participer à des ateliers ayant pour thème le travail de la laine. Un nouveauté s’ajoute cette année : la course au trésor permettra aux participants d’être éligible au tirage d’un panier de produits d’une valeur de plus de 200 $.

D’ici la fin de semaine du Festilaine, le Moulin à laine d’Ulverton est ouvert du vendredi au dimanche, de 10 h à 17 h. Le tarif est de 10 $ et c’est gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. Pour information : 819 826-3157 ou par courriel au moulin@moulin.ca/.