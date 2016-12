Les fenêtres du passé d’André Charrette jusqu’à dimanche

Windsor (RC) – Présentée au Bâtiment du Parc historique de La Poudrière au cours de l’été, le prolongement de l’exposition de photos d’André Charrette, Souvenances de Windsor Mills : Les fenêtres du passé a permis d’être accessible durant le début de l’automne. À l’occasion des Journées de la culture, d’autres personnes d’ici et d’ailleurs ont pu apprécier les clichés grand format rappelant les débuts de Windsor Mills et de ses deux entreprises majeures axées sur la fabrication du papier et de la poudre noire.

Depuis plusieurs années, M. Charrette a recueilli de nombreuses photos illustrant les gens, les paysages, les lieux, les activités et évènements de la fin de 1800 et du début de 1900 jusqu’à l’approche des années 1970. Des photos de publicités et de produits s’ajoutent à cette exposition qui regroupe au Bâtiment de la Poudrière plus de 75 clichés.

Pour ceux et celles qui veulent découvrir ou revoir l’exposition, elle sera à l’affiche jusqu’au dimanche 9 octobre. Pour s’assurer des heures d’ouverture, communiquez à la Poudrière au 819 845-5284.