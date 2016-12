Un pour tous et tous pour un à Richmond

Val-Saint-François – Le dimanche 2 octobre prochain, quatre organismes patrimoniaux et artistiques offrent un après-midi de découverte dans le cadre des Journées de la culture.

L’engouement progressif pour le concept Lectures de ville développé par Héritage du Val-Saint-François est à la base de cette première collaboration avec le Centre d’interprétation de l’ardoise (Richmond), la Société d’histoire du comté de Richmond et Croquis tout court (Valcourt).

C’est ainsi qu’à compter de 12 h 45, le public est invité à converger vers l’église Sainte-Bibiane (970, rue Principale Nord) pour constituer un groupe de découvreurs urbains. À partir du parvis, ils seront aux racines irlandaises du quartier Janesville et de l’important site patrimonial du Mont-Saint-Patrice, récemment protégé par citation municipale.

Les promeneurs arpenteront ensuite la belle avenue principale qui, bordée d’arbres magnifiques et de maisons vénérables, mène aux pittoresques impasses Donnely et Mulvena. Le parcours guidé s’exécute en deux temps. À l’aller : contact personnel avec les maisons et leur environnement, prise de notes orientées. Au retour : partage des impressions, analyses des bâtiments choisis par le groupe, anecdotes historiques et échanges.

Vers 16 h, les participants seront invités à se déplacer au Centre d’interprétation de l’ardoise (5, rue Belmont, Richmond) où un thé à l’anglaise offert par la Société d’histoire du comté de Richmond les attend. Dans une atmosphère conviviale, le groupe profitera de l’exposition d’œuvres réalisées dans Janesville par les artistes de Croquis tout court en août dernier et le jour même, ainsi que de la présentation de photos anciennes de Richmond.