Mon instrument, mon ami pour la vie! à Richmond

Richmond – La relance de l’École de musique est bien amorcée et la corporation des Amis de la Musique est fière de présenter son équipe de professeurs. Tous sont des professionnels qualifiés et comptent de nombreuses années d’expérience en enseignement de leurs disciplines respectives.

D’abord en chant, Diane Duguay est l’un des joyaux de notre institution. Au piano, la touche réputée de Collette Dionne est également de retour tous les mercredis. Du côté des vents, Julie Miller, très impliquée dans la région, enseigne la flûte à bec, la flûte traversière, la clarinette et le saxophone. Ces derniers instruments sont disponibles en location si l’élève n’en possède pas.

Aux cordes pincées, Jesse Ens accueille les élèves en guitare classique et électrique. Également à l’aise en populaire et en jazz, il est aussi compositeur, arrangeur et se produit en spectacles. Au violon, la dynamique Véronique Turcotte initie entre autres les émules de l’archet à la fameuse méthode Suzuki. Enfin, Benoît Converset offre des cours de contrebasse.

Tarif Jeunesse

Pour célébrer 34 ans de formation musicale assidue, la rentrée 2016 tend la main aux moins de 18 ans : le tarif Jeunesse est de retour ! Si l’apprentissage de la musique contribue au développement des facultés cérébrales des enfants, apprivoiser un instrument est une activité qui les accompagnera toute leur vie. Favoriser l’éveil de notre jeunesse à la beauté et aux vertus de la persévérance devient ainsi davantage à portée.

Pour information ou inscription, il suffit de communiquer avec le Centre d’art de Richmond, soit au 819 826-2488 ou par courriel au info@centredartderichmond. Visitez notre page Facebook au facebook.com/amisdelamusiqueCAR.