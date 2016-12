L’aboutissement d’un cheminement pour Bryan Saint-Laurent de Windsor

Windsor (RC) – Auteur, compositeur, interprète, producteur et réalisateur, Bryan Saint-Laurent est le leader du groupe Freedom Insight avec le nouvel album I’ll Be there qu’il a concocté à partir de 2015 avec trois musiciens qui contribuent à une chimie d’équipe correspondant à ses attentes. Résident du secteur Saint-Gabriel, il procédera au lancement de l’album à la salle du Centre régional du Bel Âge en présence de ses comparses, parents et amis, marquant ainsi l’aboutissement d’une réalisation qu’il a patiemment forgé au fil de temps sans l’urgence des rêves à tout prix, mais plutôt à une patiente continuité de la musique.

Alors âgé de 13 ans, Bryan Saint-Laurent avait réussi à convaincre son professeur de musique au Tournesol, Gérard Roberge, à lui soumettre une composition en guise d’examen de fin d’année qui a finalement été acceptée par M. Roberge en tenant compte d’une versatilité surprenante. Aujourd’hui âgé de 43 années qui semblent plutôt correspondre à la jeune trentaine, le Windsorois n’a jamais abandonné la musique. Il a cependant choisi d’assurer ses arrières dans le domaine de la construction.

« J’ai continué à la fois la musique et le travail avec derrière moi des études en musique à Sherbrooke et Drummondville. J’ai aussi enseigné à plusieurs groupes d’élèves à l’école secondaire de Windsor et je me suis toujours amusé à faire de la musique à diverses occasions. Il y a aussi deux albums inachevés que j’ai réalisé en groupe », précise Bryan Saint-Laurent qui garde en tête ses incontournables : Jimy Hendrix, Nirvana, Stevie Ray Vaughan, Metallica et Judas Priest. De ces styles musicaux s’allongent les covers issus rock populaire anglophone avec pour influence le blues, grunge, métal et jazz.

Les années l’ont mené jusqu’à l’étape de l’Ouest canadien où il a vécu durant près de cinq ans avec son amoureuse. La séparation sera une étape difficile à travers laquelle la musique et les compositions forgeront un premier album cette fois complété. Pour I’ll Be There, Bryan Saint-Laurent s’entoure de Jordan Bishop (22 ans, guitare solo), Simon Dechêne (22 ans, batterie) et Éric Leduc (41 ans, base et batterie). À eux s’ajoutent Jean-François Beauregard et Patrick Vaillancourt au mastering. Le Windsorois a dès lors en main ce qu’il souhaite : une qualité sans faille des agencements, les solos de Bishop en prime et la tortue de la pochette dont les reflets laissent entrevoir les reliefs d’une liberté d’expression entre terre et mer dans le contexte des environnements à considérer autant qu’à protéger.

Freedom Insight a attiré l’attention des festivaliers à Windsor et Saint-Georges-de-Windsor cet été. Les présences sur scène et divers évènements pourraient s’additionner au terme 2016 et de 2017. Mais pour Bryan Saint-Laurent, ce qui importe avant tout, c’est de continuer d’être heureux et de faire de la musique.