Journées de la culture à Saint-Denis-de-Brompton

Saint-Denis – La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton soulignera généreusement les Journées de la culture avec un agenda bien rempli. Du vendredi 30 septembre jusqu’au dimanche 2 octobre, plus d’une dizaine d’activités et évènements seront au programme des trois jours.

Les lieux à visiter sont le Centre communautaire (1485, route 222), à l’aréna Le Stardien (1000, rue Alfred-Lessard) et à l’église Saint-Denis (1510, route 222).

Vendredi 30 septembre

Dévoilement d’une 4e sculpture dans l’espace sculptural. Pierre Rhéaume enrichit la collection avec dévoilement de la nouvelle sculpture et les précédentes. Entre 9 h 30 et 11 h 30 à proximité du Centre communautaire

Lancement des Journées de la culture, vernissage de la sculpture et de l’exposition et autres activités en présence d’élus et d’administrateurs municipaux. Brève allocution des porte-parole Sylvie Marchand et Patrick Quintal. Vernissage et ouverture de l’exposition. Surprises, animation musicale, vin et amuse-gueules. De 17 h à 19 h 30 à l’aréna.

Projection du film « Miroir en face » réalisé par Érica Pomerance et Hyacinthe Combary. L’aventure de 7 jeunes de Chisasibi, une communauté Crie du Nord, qui ont vécu une aventure inoubliable en accompagnant leurs professeurs, Gérald Côté et Lise Lacaille, au Mali et en Afrique de l’Ouest à la découverte de la culture traditionnelle du peuple Dogon. Ils feront la rencontre d’étudiants du Mali et participeront avec eux à un concours vidéo. M. Côté animera cette projection. De 19 h 30 à 21 h au rez-de-chaussée de l’aréna.

Samedi 1er octobre

L’Heure du conte pour enfants. Un papa-conteur lit et anime des contes dans une atmosphère festive et détendue. Les enfants et leurs parents sont invités à venir participer à l’ouverture d’une nouvelle saison de contes. De 10 h à 11 h dans l’espace-culture de la bibliothèque au Centre communautaire.

Atelier de chant avec Marie-Claire Séguin pour offrir le plaisir de chanter. Elle offrira deux heures d’exercices, de détente, de respiration d’exploration des sons et de la voix. Venez expérimenter le bonheur de chanter ensemble et de découvrir votre voix sans recherche de performance avec le soutien de Jean-Luc Éthier, pianiste accompagnateur. De 10 h à midi au rez-de-chaussée de l’aréna.

Exposition des artistes, artisans et collectionneurs de Saint-Denis. Des kiosques qui permettront la rencontre du public avec les artistes et artisans locaux et leurs productions. Une occasion de les connaître, d’admirer ce qu’ils font, de causer avec eux. Assistez à des démonstrations de peinture, de vitrail, de fabrication de centre de table et de tissage. Également à ne pas manquer, les Instruments de musique du monde du laboratoire LEO/OICRM de l’Université de Montréal. Vous y découvrirez des instruments inusités venus de quatre continents, des instruments qui vous étonneront tant par leurs matériaux de fabrication (récupération animale, végétale, industrielle) que par leur beauté et leur diversité. Cette collection regroupe plus de 850 instruments. De 11 h à 17 h à la grande salle de l’aréna.

Démonstration de fabrication de centres de tables. Nicole Boisvert offre cet atelier qui donnera une foule d’idées et les principales techniques de base. De 13 h 30 à 15 h au rez-de-chaussée de l’aréna.

Qui a peur de l’art contemporain ? Une occasion pour les adolescents et adultes de découvrir, comprendre, expérimenter et regarder avec des yeux nouveaux des œuvres d’art contemporain grâce à Marie-France Beaudoin, historienne de l’art et communicatrice passionnée. À travers des diapositives et des explications, elle donnera des clés pour s’ouvrir à l’art contemporain. De 14 h à 16 h au rez-de-chaussée de l’aréna.

Soirée-spectacle de musique et de danses québécoises traditionnelles. Une soirée québécoise avec un danseur, gigueur et calleur professionnel Pierre Chartrand entouré de ses musiciens. Une occasion unique de «swigner», danser et giguer ensemble dans une atmosphère décontractée et joyeuse. Venez avec votre famille et vos amis! Apportez vos consommations et rafraîchissements. De 19 h 30 à 21 h 30 au sous-sol de l’église.

Dimanche 2 octobre

Deuxième journée d’exposition des artistes, artisans et collectionneurs de Saint-Denis-de-Brompton. Voir ci-haut la journée du 1er octobre. De 10 h à 16 h à l’aréna.

Spectacle de contes saint-denisiens, chansons et poésie. Des contes écrits par les gens de Saint-Denis seront lus par Patrick Quintal, Sylvie Marchand, Tristan Malavoy et Yves Allaire. M. Malavoy interprétera quelques-uns de ses poèmes en chanson alors que le poète Yves Allaire lira quelques-uns de ses poèmes. Le chœur de Saint-Denis interprétera aussi quelques chansons. À la fin du spectacle, un moment d’échange entre les spectateurs et les artistes permettra de mieux comprendre le travail des créateurs et des interprètes. De 14 h à 16 h à l’église.