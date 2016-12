L’exposant X Galerie d’art adolescent à Brompton

Brompton – En septembre dernier naissait l’idée de construire une galerie d’art adolescent au cœur de l’institution de l’École secondaire de Bromptonville. Le projet se concrétise enfin suite à de nombreuses démarches et à la générosité de plusieurs donateurs : le député Guy Hardy, Zone Actu.l, la Caisse Desjardins, Maître Kathleen Gélinas, le Comité de parents, le Conseil des élèves, Westburne Sherbrooke, Beaucher Électrique, Matériaux de construction Létourneau inc., Domtar, la Fondation Frère Théode, Ball, Vitrerie Deslongchamps et SFL Placements.

Le 23 septembre dernier, la galerie d’art adolescent L’exposant X a vécu son inauguration officielle en présence de nombreux dignitaires. Dans le cadre d’une collaboration initiée par Jeunesse Active Brompton (JAB) et la Maison des arts et de la culture de Brompton, L’exposant X présente l’exposition Détours par Brompton qui sera à l’affiche jusqu’au 23 décembre prochain. En compagnie du photographe professionnel Jean-François Dupuis, les jeunes photographes ont arpenté les rues de l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke pour capter ses personnages, ses paysages et ses ambiances. Ils présentent par cette exposition une partie de leurs trouvailles.

Les jeunes photographes ont été invités à s’inspirer du « style JF Dupuis » et à sortir du cadre en expérimentant de nouveaux points de vue. Lors des parcours empruntés en compagnie de leur mentor dans les rues de Brompton, ils ont dû prendre le temps de s’intéresser à tous les endroits auxquels on ne prend pas toujours la peine de s’arrêter. De plus, ils ont eu la chance de rencontrer des gens qui ont une place significative dans la communauté et qui leur étaient jusque là inconnus. Leur côté artistique, mais aussi fonceur a été exploité au maximum dans le cadre de ce projet.

Jean-François Dupuis travaille principalement comme photographe illustrateur dans le domaine de l’édition. Les illustrations photographiques lui permettent de gagner sa vie, mais à l’instar du chercheur en quête de connaissance pour son seul plaisir, il explore sans cesse les techniques qu’offre la photographie. Il synthétise ses images par expérimentation et avec l’esprit d’un aventurier. Ce qui l’emballe énormément est de capturer l’essence et le caractère des ambiances photographiques.

L’exposant X est un lieu de diffusion professionnel qui permet à de jeunes artistes adolescents et à des artistes professionnels de mettre sur pied des expositions contemporaines et de les présenter au public. Détour par Brompton sera présenté jusqu’au 23 décembre du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, à l’École secondaire de Bromptonville.