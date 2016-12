Bombardier : nouvelles expositions en arts visuels

Valcourt – Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier lançait sa saison automnale en inaugurant ce dimanche 18 septembre deux nouvelles expositions en arts visuels. Andrée Marcoux et Yves de Montigny présente amalgames, alors que Marie Montiel lance alter ego.

Le Centre culturel est particulièrement fier de pouvoir offrir une grande diversité en termes de démarches artistiques grâce à cette combinaison d’artistes, tout en conservant l’amour du vivant comme fil conducteur.

Andrée Marcoux

Peintre classique et fantaisiste, alliant sculpture et tableau à graver (scratchboard), Andrée Marcoux, dans une polyvalence et une technique remarquable, place l’émotion au centre de ses œuvres. Fascinée et amoureuse de la faune, l’artiste de Valcourt tend à prendre ses sujets en action pour transmettre dans un naturel sincère, toute la pureté de l’émotion véhiculée par le regard. En résulte une œuvre réaliste, tendre et sensible d’une précision franche.

Yves de Montigny

Artiste autodidacte, Yves de Montigny se consacre principalement à la sculpture en taille directe. Pierre, bois, bronze : la matière est aussi brute que l’émotion véhiculée. Métaphore de la vie et de ses chemins sinueux, l’œuvre nous invite à parcourir différents sentiments profonds et universels tels que la mort et le deuil dans une intimité et une sensualité désarmante.

Marie Montiel

Grande admiratrice de l’art classique, la peintre Marie Montiel est depuis toujours fascinée par le vivant. Qu’il soit humain ou animal, le sujet porte en lui une émotion, une fragilité et une sensibilité qui lui est propre. Juxtaposées, les toiles de la série Alter Ego mettent en relief les ressemblances tant visuelles qu’émotives entre humain et animal et posent un regard sensible sur le rapport entre eux.

Les expositions tiendront l’affiche jusqu’au 11 décembre. Pour en savoir plus sur les artistes ou connaitre toutes les activités proposées par le Centre culturel, consultez le centreculturelbombardier.com, ou suivez la page Facebook/centreculturelbombardier. Le Centre culturel est ouvert dimanche, mardi, jeudi et samedi, de 10 h à 17 h, et le mercredi et vendredi de 10 h à 20 h.