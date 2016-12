Le luthier de Kingsbury à La semaine verte

Kingsbury – Un des prochains sujets à la populaire émission de Radio-Canada, La semaine verte, portera sur les bois du Québec pouvant être utilisés pour la fabrication d’instruments de musique. C’est ainsi qu’au printemps dernier le luthier Marc Saumier, dont l’atelier est situé à Kingsbury, reçoit la visite d’une équipe complète de télévision et est longuement interviewé par le journaliste Michel Rochon.

Le tournage, sous la supervision du réalisateur Michel du Montier, se déroule à l’atelier ainsi qu’au Centre communautaire du village, où sont donnés régulièrement depuis un an des concerts mettant en valeur les instruments du luthier. Les musiciens Jesse Ens et Benoît Converset, respectivement de Kingsbury et de Racine, sont aussi de la partie.

Ébéniste de formation, Marc Saumier se préoccupe depuis longtemps de la préservation et de la mise en valeur des ressources forestières locales. À ses débuts comme luthier en 1995, il décide de faire l’essai de certains bois retrouvés dans la région comme le cerisier d’automne, l’épinette rouge et l’ostryer de Virginie. Il est bientôt convaincu que ces essences répondent aux exigences du métier pour la fabrication d’instruments de haut niveau.

L’émission sera diffusée sur la première chaîne de Radio-Canada le samedi 24 septembre à 17h et le lendemain, dimanche, à 12 h 30, de même que sur RDI le samedi 24, à 18 h.