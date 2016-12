Une nouvelle année pour un 25e anniversaire

Windsor (RC) – Le Studio de danse Hélène Borgia entame l’année 2016-2017 pour une 25e édition. Alors résidente de Saint-Claude, c’est à cet endroit qu’Hélène Borgia a enseigné la danse durant trois ans. Afin d’élargir la croissance, elle s’installe dans les espaces du centre communautaire de Windsor. Dès lors, un peu plus de deux décennies s’additionnent jusqu’à maintenant avec des réussites constantes au fil des ans, à la fois pour les jeunes et adultes.

Cette année, l’approche graduelle marque un nouveau départ pour Hélène Borgia. «Toujours au Centre communautaire René-Lévesque, nous disposons depuis la rentrée scolaire du local 314 offrant un espace plus généreux et mieux aménager. Six professeurs et deux assistantes sont sur place et de plus, le studio est présent à Saint-Denis-de-Brompton et Valcourt qui regroupe chacun une trentaine de participants », mentionne Mme Borgia.

L’année 2016-2017 regroupe huit volets : gymnastique au sol (3-18 ans, 5 niveaux) ; ballet contemporain (3-18 ans, 6 niveaux) ; pointes (sur invitation seulement, 4 niveaux); hip-hop (7-18 ans, 4 niveaux) ; break (6-18 ans, 4 niveaux) ; danse adaptée (6 ans et plus pour personnes à besoins spéciaux) ; groupes compétitifs en hip-hop et gymnastique ; groupe pour adultes en jazz moderne ballet et latino (18 ans et plus).

Au fil des ans, Hélène Borgia a accumulé plusieurs évènements et sorties à l’extérieur qui ont permis à plusieurs de ses élèves de vivre de belles expériences, dont celles du Festival international de danse Encore à Trois-Rivières et des revues de fin d’année au Théâtre Centennial de l’arrondissement de Lennoxville à Sherbrooke. Pour l’année 2016-2017, Hélène Borgia verra à souligner les étapes de progression, notamment auprès des médaillés d’or, d’argent et de bronze qui sont signalés à plusieurs reprises au fil des 25 dernières années.

Pour information, communiquez avec Mme Borgia au 819 845-4832, ou sur Facebook (Studio de danse Hélène Borgia).