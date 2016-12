Bilan positif pour le Club de lecture TD 2016

Windsor (RC) – C’est avec un plaisir renouvelé que s’est tenu le tirage du Club de lecture TD (Toronto Dominion) le samedi 3 septembre. Une cinquantaine de jeunes participants ont assisté à l’évènement. Le tirage s’est tenu en présence de la mairesse Sylvie Bureau et de la conseillère municipale Solange Richard, responsable du volet culturel.

« Depuis des années, les recherches démontrent que les enfants d’âge scolaire perdent une grande partie de leurs compétences en lecture s’ils arrêtent de lire pendant la belle saison. Le Club de lecture TD est une opportunité pour les jeunes de poursuivre leurs acquis en lecture pendant l’été, considère l’aide-bibliothécaire Maryse Garant, responsable du volet estival. De plus, le club de lecture de la bibliothèque permet aux prélecteurs dès trois ans de s’inscrire. C’est facile de participer, il suffit d’être inscrit à la bibliothèque Patrick-Dignan »,

L’année 2016 a été exceptionnelle pour le club de lecture. Il y a eu 153 inscriptions, 101 jeunes participants ont complété des fiches d’évaluations de lecture ou effectué des dessins à partir de leurs livres. Au total, 2162 livres ont été lus par l’ensemble des 101 jeunes lecteurs et lectrices.

« Pour la bibliothèque Patrick-Dignan, le club de lecture TD est une occasion de donner aux enfants l’envie de lire et le plaisir de découvrir nos livres. Le nombre de participants, les nombreuses feuilles d’évaluation et les dessins nous confirment l’engouement de ce rendez-vous estival. De plus, quatre participants de 9 à 14 ans ont été reçus par la directrice de la station CIAX, Julie Lupien, pour une émission de radio en lien avec leurs lectures. Il s’agit d’Emy Fredette, Esteban Vaillancourt, Angélie Fredette et Wyliam Tremblay », ajoute Mme Garant.

L’équipe de la bibliothèque municipale tient à remercier tous les participants, leurs parents et les généreux commanditaires : la Ville de Windsor, Renaud-Bray, Archambault, Coop de l’université. Un merci également adressé à l’organisme Jeunesse Atout pour leurs nombreux prix offerts ainsi qu’à Julie Lupien.

Voici la liste des gagnants des différents prix de participation offerts par nos commanditaires :

• Prix de participation : un livre Zooptique et une carte cadeau de 40 $ chez Archambault, offert par Ville de Windsor. La gagnante : Adèle Beaudoin.

• 20 cartes-cadeaux chez Archambault et Renaud-Bray, offertes par l’organisme Jeunesse Atout. Les gagnants : Alexandre Corriveau, Florence Poisson, Laurie-Jeanne Therrien, Malick Bouchard, Laurence Gendreau, Émilien Beaudoin, Juliette Rhéaume, Camille Fontaine, Léo-Olivier Boisvert, Esteban Vaillancourt, Ève Laporte, Théo Brown, Jasmin Vaillancourt, Alexane Marcotte, Adam Vaillancourt, Émile-Olivier Pilon, Julianne Lapointe, Élina Brochu, Ingrid Lussier-Massé et Loïc Glaude.

• 10 cartes-cadeaux, commandite de la librairie Archambault.

Les gagnants : Gabryel Lambert, Anaïs Martel, Noé Péloquin, Tamara Leclerc, Daphney Gauthier, Médérick Martel, Ethan Champagne, Mathilde Lussier-Massé, Éliot Carrier et Ariane Lauzon.

• Pour les prix de présence aux tirages : 18 livres offerts par Archambault Renaud-Bray et Coop de l’université. Les gagnants: Daphney Gauthier, Evlyn Lizée, Loïc Lavallée, Malick Bouchard, Laurence Gendreau, Anaïs Martel, Nathan Normandin, Océane Maheux, Benjamin Roy, Maélie Boisvert, Léo-Olivier Boisvert, Sara Houde, Ugo Fredette, Clara Lavallée, Camille Fontaine, Émilien Beaudoin, Amélie Normandin, Maely Toutant.