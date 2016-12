Concours photos du calendrier municipal 2017

Saint-Denis – Les photographes amateurs sont à nouveau invités à soumettre leurs plus belles photos de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton afin d’illustrer le calendrier municipal 2017. Sous le thème « une faune et une flore vivantes », le concours offre aux participants la chance de voir leur photographie publiée et leur nom mentionné dans l’une des pages du calendrier.

Distribué dans tous les foyers de la municipalité en début d’année, le calendrier se veut un outil de communication idéal pour informer les citoyens des activités qui se déroulent sur le territoire. L’organisation d’un concours de photos permettra de personnaliser le visuel en misant sur le talent et l’œil aiguisé des citoyens, mais également des visiteurs qui auront fait un arrêt dans la magnifique région de Saint-Denis-de-Brompton. Au total, 13 photos seront retenues par le comité de sélection pour illustrer la page couverture ainsi que les 12 mois de l’année 2017.

Critères de sélection des photos

Pour être sélectionnées, les photos soumises devront être en format numérique de haute résolution (300 dpi minimum) et ne pas avoir été modifiées de façon importante par ordinateur. Les participants devront également préciser l’emplacement exact de la photo. Les photos doivent parvenir par courriel à l’adresse info@sddb.ca au plus tard le 14 octobre, à 16 h. Bonne chance à tous !